La Gran Batalla rindió un emotivo homenaje a Alenir Echeverría y celebró su legado musical

Una noche cargada de emociones se vivió en La Gran Batalla, donde la música se convirtió en el puente para recordar a una de las grandes voces de Santa Cruz: Alenir Echeverría.

La cantante cruceña, quien falleció la noche del viernes, dejó un profundo vacío en el mundo artístico nacional, pero también un enorme legado construido a través de sus composiciones, su voz y una trayectoria que inspiró a varias generaciones.

Un homenaje lleno de música y recuerdos

Alenir, quien también formó parte de La Gran Batalla Duelo de Voces, fue recordada con una presentación especial donde participaron:

Jonatan Peñaranda

Sarahni Paniagua

Esteban Garnica

Participantes de Duelo de Voces

Productores como Juampi Ojeda y Jesús Oliva

Las voces se unieron para rendir tributo a una artista que marcó la música cruceña con su talento y sensibilidad.

Reconocimiento a una artista inolvidable

Durante el homenaje también participaron el grupo folklórico Cuñataí y el grupo folklórico Orígenes y Tradiciones, quienes destacaron la importancia de Alenir como referente artístico.

“La amamos mucho y ella ha sido mucha inspiración para nosotros”, expresó Juampi Ojeda al recordar el cariño y admiración que siempre sintieron por la cantante.

Por su parte, Jesús Oliva resaltó los momentos compartidos con Alenir, su entrega y pasión por la música.

“Su talento, conocimiento y pasión por la música es el legado que permanecerá en nuestros corazones”, expresó parte del mensaje de reconocimiento entregado por La Gran Batalla.

La emoción de su hijo Omar Zarzar

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue la presencia de Omar Zarzar, hijo de Alenir Echeverría, quien recibió el reconocimiento en nombre de su madre.

Con mucha emoción, agradeció el cariño y apoyo recibido durante los momentos difíciles.

“Quiero agradecer a toda la gente que no me dejó solo. Esta semana que viví en la clínica vi el amor de la gente”, expresó Omar.

Un legado que permanece

La música de Alenir Echeverría continuará siendo parte de la identidad cruceña y boliviana. Su voz, sus canciones y la inspiración que dejó en otros artistas permanecerán como un recuerdo vivo para quienes admiraron su carrera.

Una noche donde La Gran Batalla no solo celebró la música, sino también la memoria de una artista que dejó una marca eterna en el corazón de Bolivia.

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