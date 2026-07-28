Daniel Pesce sorprende como Franco de Vita y abre una nueva noche de Superstars

La competencia comenzó con mucha emoción en La Gran Batalla Superstars. El primer equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Daniel Pesce junto a Idols Dance, quienes asumieron el reto de interpretar a uno de los grandes referentes de la música romántica: Franco de Vita.

Con la canción “Un buen perdedor”, Daniel buscó transmitir la sensibilidad y nostalgia característica del artista venezolano, acompañado por una puesta en escena llena de energía y coordinación junto a sus bailarines.

Un personaje con mucha emoción

Durante la evaluación, Quimey del Río destacó el parecido físico de Daniel con Franco de Vita y resaltó la calma y nostalgia que logró transmitir durante la interpretación.

“Te veo idéntico en físico al artista, mostraste la calma y nostalgia y pusiste énfasis en detalles”, comentó el jurado.

Sin embargo, también señaló algunos detalles por mejorar, especialmente en el lyp sinc y las transiciones durante la presentación, considerando además el desafío que representa interpretar con micrófono.

El crecimiento de Daniel en la competencia

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la evolución del participante y aseguró que logró mostrarse más relajado sobre el escenario.

“Te sentí relajado como te pedimos. Este personaje, la gente no se equivocó. El tema de la interpretación estuvo muy bien y te veías igualito a Franco de Vita”, expresó.

La jurado también reconoció el esfuerzo de Daniel en mejorar el lyp sinc y resaltó el trabajo del equipo de baile.

“Vi que hicieron mucho más trucos, estuvo sincronizado, aunque con pequeños errores. Siento que han mejorado”, agregó.

Daniel pide el apoyo del público

Al finalizar su presentación, Daniel Pesce agradeció el apoyo y pidió a los seguidores acompañarlos en esta etapa de la competencia.

“Este es el momento de que nos puedan apoyar. Estamos mejorando y estamos subiendo, estamos en camino de hacerlo, así que voten por nosotros”, expresó.

Con esta presentación, Daniel Pesce e Idols Dance dieron inicio a una nueva jornada de desafíos en La Gran Batalla Superstars, donde cada detalle puede marcar la diferencia para conquistar al público y al jurado.

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