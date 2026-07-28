La primera gala de la semana en La Gran Batalla Superstars cerró con una presentación llena de energía, emoción y mucha entrega.

El último equipo en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Carlos Marquina junto a Stetic Dance, quienes asumieron uno de los retos más exigentes de la noche: interpretar al reconocido artista puertorriqueño Chayanne con uno de sus grandes éxitos, “Torero”.

Con una puesta en escena cargada de fuerza, baile y actitud, Carlos buscó representar la personalidad del cantante y demostrar todo el trabajo realizado durante la preparación.

Un personaje que sorprendió al jurado

El jurado destacó la entrega de Carlos y el nivel de compromiso mostrado durante la presentación.

Quimey del Río resaltó los principales elementos de la interpretación:

“Estaba el lyp sinc, la fisicalidad y energía. Fue una buena presentación, felicidades, no tengo nada más que agregar que estuvo muy bien”, expresó.

“Nos dejó con la boca cerrada”

Por su parte, Elka Meyer felicitó el trabajo del equipo y especialmente la transformación de Carlos en el personaje.

“El equipo estaba unificado y sincronizado. Es un equipo que hace muy buen trabajo y en el tema del personaje, felicitar por cómo lo hizo Carlos. Es un personaje difícil y me sorprendió que estuvo tan comprometido, nos dejó con la boca cerrada”, afirmó.

Un momento especial junto a sus hijas

La presentación tuvo además un momento muy emotivo, ya que las hijas de Carlos estuvieron presentes en el set para acompañarlo y felicitarlo por su actuación.

El participante dedicó esta presentación a ellas y agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso de preparación.

Una transformación que sorprendió

Gabriela Zegarra también destacó el cambio de Carlos sobre el escenario.

“No te reconocí en la presentación, me encantó”, comentó la jurado al valorar la caracterización y la interpretación del artista.

Carlos revela su esfuerzo detrás del personaje

Luego de recibir los comentarios positivos, Carlos agradeció al jurado y contó parte del trabajo que realizó para lograr la presentación.

“Me esforcé mucho, estoy contento. Pasé clases intensivas para igualar al artista, y por favor voten por nosotros”, expresó.

El análisis de Tito Larenti

Finalmente, Tito Larenti resaltó la forma en la que el equipo acompañó a Carlos durante toda la coreografía.

“Sentí que cuidaron a Carlos en toda la coreografía, me gustó. No fue un equipo controlado, Carlos estuvo muy bien, encontraste muchas cosas del personaje”, afirmó.

Con esta presentación, Carlos Marquina y Stetic Dance cerraron la gala dejando una de las actuaciones más comentadas de la noche y demostrando que la transformación artística sigue siendo uno de los grandes desafíos de La Gran Batalla Superstars.

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