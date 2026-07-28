¿Quién brillará más? Nicol y Marianella llegan listas para conquistar Superstars

La competencia continúa en La Gran Batalla Superstars, y esta noche llega un enfrentamiento que promete grandes emociones: Nicol Salce junto a UN1TY se medirá frente a Marianella Molina con Fusion Dance en un duelo donde la pasión, la entrega y el talento buscarán conquistar al público.

Ambos equipos subirán al escenario para demostrar por qué merecen seguir avanzando en esta intensa competencia.

Una nueva gala llena de desafíos

Los participantes tendrán que enfrentar nuevos retos interpretativos, poniendo a prueba:

Su capacidad vocal.

Su dominio del escenario.

Su conexión con el público.

Su capacidad para transformarse en grandes artistas.

En esta primera ronda, los concursantes deberán interpretar canciones de artistas elegidos por el público a través de las redes sociales, un desafío que los llevará a ponerse en la piel de reconocidas figuras de la música.

El público tiene el poder de elegir

La decisión estará nuevamente en manos de los seguidores de La Gran Batalla Superstars, quienes podrán apoyar a su favorito y elegir al mejor de la jornada.

Vota ingresando a: voto.reduno.com.bo

La competencia sube de nivel

Esta semana tendrá doble oportunidad, ya que hasta esta noche se elegirá al mejor participante, mientras que el jueves se conocerá a un segundo destacado.

Ambos tendrán la posibilidad de luchar por un importante beneficio dentro de la competencia.

Mientras tanto, Carda y la academia Be Yourself mantienen su ventaja luego de convertirse en los ganadores de la semana pasada, por lo que no deberán presentarse en esta nueva jornada.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars

Nuevos desafíos.

Grandes presentaciones.

Mucha emoción.

Acompaña a Nicol Salce, Marianella Molina y todos los participantes en una noche llena de talento.

Esta noche a las 20:45 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play