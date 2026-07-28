Abogado denuncia aprehensión “ilegal y arbitraria” de Freddy Mamani

El abogado Alan Fernández, defensa legal de Freddy Mamani, denunció que la aprehensión del expresidente de la Cámara de Diputados fue “ilegal y arbitraria”, debido a que su cliente no fue notificado formalmente con ninguna actuación judicial previa.

“No teníamos ningún tipo de conocimiento, ya que mi cliente no ha sido legalmente notificado con ningún tipo de actuación judicial”, señaló Fernández en entrevista.

El jurista indicó que recién este lunes tomaron conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión contra Mamani.

Aprehendido cuando iba a dar clases

Según la versión de la defensa, Mamani fue aprehendido cuando ingresaba a cumplir labores como docente en un CEMA ubicado en la zona de Senkata, en la ciudad de El Alto.

Fernández sostuvo que efectivos policiales encapuchados ingresaron al establecimiento educativo, sacaron a Mamani del lugar y lo trasladaron inicialmente a dependencias de la Felcc de El Alto, en Ciudad Satélite.

“Entraron al colegio, bruscamente lo sacaron, lo ingresaron a un vehículo y lo condujeron supuestamente a la Felcc de El Alto”, afirmó.

Investigado por el caso bloqueos

De acuerdo con la información proporcionada por su abogado, Mamani estaría siendo investigado por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir, entre otros, dentro del caso relacionado con los 53 días de bloqueos.

La defensa rechazó esas acusaciones y aseguró que el exdiputado no participó en bloqueos, reuniones ni actividades vinculadas a esos hechos.

“Él en ningún momento estaba participando en ningún tipo de bloqueo o instigando a delinquir”, sostuvo Fernández.

Niegan actividad política actual

Consultado sobre la cercanía de Mamani con Evo Morales, el abogado reconoció que su defendido participó anteriormente en actividades del partido, pero afirmó que, tras concluir su etapa como diputado, dejó la actividad política y se dedicó a la docencia.

También negó que actualmente tenga cargos dirigenciales o vínculos con organizaciones sociales como la Túpac Katari o sectores de ponchos rojos.

Presentarán acción de libertad

Fernández anunció que este martes presentará una acción de libertad para cuestionar la legalidad de la aprehensión y pedir que se revise el procedimiento.

“No pueden detener a un simple ciudadano o a un exdiputado por el simple hecho de que presumían que habría participado en temas de bloqueos”, manifestó.

El abogado también denunció que no se le permitió comunicarse con Mamani y que familiares tampoco habrían podido tomar contacto con él.

Trasladado a la Felcc de La Paz

Tras su aprehensión, Mamani fue trasladado a dependencias de la Felcc de La Paz, donde pasará la noche mientras se define su situación jurídica.

En las próximas horas se conocerá si la Fiscalía presenta imputación formal y si el caso será remitido ante un juez cautelar.

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