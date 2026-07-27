Cerca de 200.000 estudiantes que concluyan la secundaria esta gestión recibirán por primera vez en Bolivia un título de bachiller digital y gratuito, según informó el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés. La medida busca reducir trámites presenciales, costos para las familias y tiempos de espera.

La autoridad explicó que los nuevos bachilleres podrán descargar e imprimir su título las veces que lo necesiten, sin realizar pagos adicionales ni acudir a oficinas para solicitar copias o legalizaciones.

¿Qué pasa con los que aún no tramitaron su título?

El Ministerio de Educación aclaró que esta modalidad está dirigida únicamente a los estudiantes que obtendrán el título de bachiller durante la presente gestión.

Es decir, quienes se graduaron en años anteriores y todavía no tramitaron su documento no están incluidos por el momento en este beneficio digital.

Ya no necesitarán legalización

Uno de los principales cambios será la eliminación del trámite de legalización del título de bachiller para los nuevos egresados que quieran ingresar a universidades o institutos superiores.

Sanjinés indicó que este procedimiento tenía un costo promedio de Bs 180, por lo que el nuevo sistema representará un ahorro para las familias.

Trámite desde cualquier punto del país

El nuevo sistema permitirá que los estudiantes realicen el trámite desde cualquier lugar, sin necesidad de trasladarse a capitales de departamento o a la ciudad de La Paz.

Con esta digitalización, Educación busca facilitar el acceso de los bachilleres a la educación superior y reducir la burocracia en la emisión de documentos oficiales.

Ahorro también para gobernaciones

El ministro señaló que la implementación del título digital también permitirá ahorrar recursos públicos. Como ejemplo, mencionó que la Gobernación de Santa Cruz destinaba cerca de Bs 9 millones para la emisión de estos documentos, recursos que ahora podrían ser redireccionados a otras áreas.

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