Transportistas definirán medidas por falta de combustible en ampliado nacional en Cochabamba

La falta de diésel, el mal estado de las carreteras, el incremento del dólar y las dificultades para acceder a créditos serán algunos de los temas que el transporte pesado analizará en un ampliado nacional este martes 28 de julio en Cochabamba.

La reunión se realizará desde las 10:00 en instalaciones de la Federación Departamental de Transporte Cochabambino, donde los dirigentes evaluarán la situación del sector y definirán posibles medidas ante la crisis que atraviesan.

Denuncian largas filas y falta de diésel

El dirigente del transporte federado pesado, Juan Quispe, denunció que las filas en los surtidores continúan y cuestionó al Gobierno por no cumplir sus compromisos de abastecimiento.

“Todos los surtidores están con filas, el Gobierno no cumple con su compromiso, se está ahondando la crisis. Esto de la falta de combustible no solo afecta a los transportistas, sino a todos los sectores productivos”, afirmó.

Los transportistas de Cochabamba estimaron que solo el departamento requiere alrededor de 2,5 millones de litros de combustible por día, pero actualmente recibiría entre 200.000 y 300.000 litros diarios, una cantidad que considera insuficiente.

El sector también cuestionó la presunta venta de gasolina y diésel a precios elevados en algunas carreteras y cuestionó el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en los controles.

Analizarán combustible, carreteras y créditos

Quispe explicó que el ampliado abordará la falta de combustible, el estado de las carreteras, los créditos bancarios, la situación de la Aduana y otros problemas que afectan al transporte pesado.

Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte, Orlando López, afirmó que el sector aún enfrenta las consecuencias de los 50 días de bloqueos y ahora debe lidiar con las largas filas para conseguir combustible, el mal estado de las carreteras y los robos registrados durante las esperas.

Aseguró que alrededor de 500 cooperativas a nivel nacional resultaron perjudicadas y que los transportistas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones bancarias.

También expresó preocupación por el incremento en el precio de los repuestos debido al alza del dólar y anunció que esperan una reunión con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para tratar la reactivación del sector.

Gobierno atribuye dificultades a las marejadas en Arica

En tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó que alrededor de 48 millones de litros de combustible no pueden ser descargados en el puerto de Arica debido a las fuertes marejadas y las condiciones climáticas adversas.

Mientras continúan las filas en los surtidores, el transporte pesado exige al Gobierno una solución definitiva al abastecimiento de combustible y anticipa que el ampliado nacional de este martes podría definir nuevas medidas de presión.

Mira la programación en Red Uno Play