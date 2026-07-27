"Hay hectáreas perdidas": Sector productivo alerta riesgo para la cosecha por escasez de diésel

La falta de diésel continúa generando preocupación en el sector productivo, que atraviesa etapas clave de cosecha y siembra en Santa Cruz. Productores se reunieron con autoridades nacionales, YPFB y representantes del Gobierno para plantear la urgencia de incrementar la provisión de combustible.

Edward Condo, presidente del Comité de Defensa del Productor, informó que uno de los acuerdos alcanzados fue aumentar los cupos de diésel en las zonas donde se desarrollan actividades agrícolas.

“El acuerdo fue que a partir de hoy nos incrementarían los cupos de combustible en las zonas que estamos en cosecha y culminación de siembra”, explicó Condo.

El dirigente señaló que las áreas prioritarias son el sur del departamento, donde avanza la cosecha de maíz; el sector cañero, que acumula retrasos por la falta de combustible; y el norte integrado, donde aún no concluyó la siembra de invierno.

El sector solicitó la entrega de al menos dos millones de litros de diésel por día, aunque Condo indicó que las autoridades no definieron un volumen específico de incremento.

“No nos han dado un volumen específico cuánto nos van a incrementar, sin embargo, nos dijeron que va a ser progresivo, pero hoy tendría que ser el día en que aumenten los cupos”, manifestó.

El presidente del Comité de Defensa del Productor advirtió que la falta de combustible ya provoca pérdidas en la producción de maíz. Explicó que existe un avance del 30% en la cosecha y que cerca del 20% de las 150.000 hectáreas cultivadas ya estarían afectadas.

Además, alertó que una reducción en la producción de maíz podría afectar a otros sectores, como el avícola, debido a que este grano es utilizado como alimento para pollos.

“Si no hay maíz, el pollo no va a tener con qué alimentarse y por ende la carne de pollo también podría subir de precio. Toda la cadena productiva se va dañando”, afirmó.

Condo también denunció problemas en la distribución del combustible y pidió mayor fiscalización en los surtidores ante denuncias de reventa.

El dirigente indicó que esta semana será determinante y que, si no se cumple el compromiso de aumentar los cupos, el sector productivo convocará a reuniones de emergencia para definir nuevas medidas.

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