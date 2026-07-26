Gobierno confirma la llegada de más de 50 millones de litros de diésel al país

El ministro de Planificación y Medio Ambiente, Fernando Romero, confirmó la llegada de un buque con más de 50 millones de litros de diésel, combustible que será destinado a reforzar el abastecimiento en el país y reducir la escasez que afecta a distintos sectores productivos y a la población.

La autoridad explicó que la embarcación logró atracar luego de varios días de demora debido a las condiciones climáticas en la costa chilena. "Ayer (viernes) hemos recibido la noticia de que finalmente ha podido llegar a puerto más de 50 millones de litros. Se trata de un buque que, por la marejada en Chile, no podía atracar", señaló Romero.

El ministro sostuvo que, con el ingreso de este volumen de combustible, el Gobierno espera que el suministro comience a regularizarse de manera gradual en los próximos días. No obstante, advirtió que el contexto internacional continúa ejerciendo presión sobre el mercado de los hidrocarburos.

"Creo que se va a ir regulando. Lamentablemente, la guerra ha influenciado para que los precios del petróleo sigan subiendo y eso pone mucha presión también sobre el abastecimiento de diésel", afirmó.

Prioridad para los sectores productivos

Romero aseguró que las autoridades mantienen un trabajo permanente para garantizar la distribución del combustible, priorizando a los sectores productivos que dependen del diésel para desarrollar sus actividades.

"Seguimos trabajando. Es el firme compromiso de abastecer a los sectores productivos y a toda la población. Estamos trabajando a doble turno, principalmente las autoridades que están directamente involucradas, porque sabemos que el diésel es fundamental para la producción", manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play