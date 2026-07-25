¿Está pensando comprar dólares? Así cotiza el paralelo la tarde de este sábado 25 de julio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia registró pocos cambios durante la tarde de este sábado 25 de julio, con el dólar manteniendo una cotización elevada en el mercado paralelo, situación que continúa generando incertidumbre entre ciudadanos, comerciantes y empresarios que requieren acceder a moneda extranjera.

Según la actualización hecha a las 12:39 de la tarde, la divisa estadounidense se cotizó aproximadamente en Bs 11,76 para la compra y Bs 11,74 para la venta.

Estos valores muestran una leve variación respecto a la mañana, cuando la compra llegó a Bs 11,80 y la venta se ubicó en Bs 11,78.

La demanda de dólares continúa siendo uno de los principales factores que influye en el comportamiento del mercado paralelo, donde los precios se ajustan de acuerdo con la disponibilidad de la moneda extranjera.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene la cotización oficial del dólar en Bs 11,37 para este fin de semana, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible que establece la publicación diaria del valor de la divisa estadounidense.

Mientras tanto, el comportamiento del dólar continúa bajo seguimiento de sectores comerciales y económicos, debido al impacto que las variaciones en la cotización pueden generar en los precios de productos y servicios.

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