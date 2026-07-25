Policía captura al reo que huyó tras salir del penal de San Pedro

La Policía Boliviana capturó al privado de libertad que se fugó el viernes pasado tras salir del penal de San Pedro, en La Paz, para realizar trámites bancarios bajo una autorización judicial.

La información fue confirmada por el Ministerio de Gobierno, que informó que el operativo permitió dar con el paradero del interno identificado con las iniciales A.M.F.. Hasta el momento, las autoridades no precisaron el lugar ni las circunstancias en las que fue localizado.

Foto: Ministerio de Gobierno

El privado de libertad había salido del recinto penitenciario acompañado por custodios para cumplir diligencias en una entidad bancaria. Sin embargo, durante el traslado logró burlar la vigilancia policial y escapar, lo que motivó un operativo de búsqueda a nivel nacional.

Tras conocerse la fuga, la Policía difundió sus características físicas y activó la alerta en distintas unidades del país para dar con su ubicación.

Mejía Ferrufino permanece con detención preventiva desde el 20 de mayo de 2021, por disposición del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, dentro de un proceso por los presuntos delitos de falsedad material, estafa y agravación en caso de víctimas múltiples.

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