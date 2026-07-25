Peatón muere atropellado por una flota en Pampagrande; conductor fue aprehendido

Un trágico accidente de tránsito con resultado fatal se registró en la comunidad Agua Clara, municipio de Pampagrande, sobre la carretera Ruta 7, donde un hombre de 32 años perdió la vida tras ser atropellado por un bus de transporte interdepartamental. La Policía investiga si el hecho fue provocado por un exceso de velocidad del vehículo o por una presunta imprudencia del peatón.

El comandante de la Policía de la provincia Florida, coronel Oscar Medrano, informó que el accidente ocurrió cuando una flota que cubría la ruta Sucre–Santa Cruz atropelló a un peatón.

“Se tiene el deceso de una persona, atropello seguido de muerte en la comunidad Agua Clara, en circunstancias de que este bus llegaba de la ciudad de Sucre con dirección hacia Santa Cruz”, señaló la autoridad.

Tras el hecho, la víctima fue auxiliada y trasladada al centro de salud de Los Negros. Sin embargo, falleció poco después debido a un shock hipovolémico, según el informe preliminar del médico de turno. El cuerpo será sometido a la autopsia de ley para establecer con precisión las causas del deceso.

La víctima fue identificada como Jorge Leonardo Pérez Javier, de 32 años. De acuerdo con los primeros datos, en el lugar del accidente aparentemente se desarrollaba una actividad social, aspecto que también forma parte de las investigaciones.

El coronel Medrano indicó que el conductor de la flota, identificado como Jorge Miguel C.R., fue aprehendido y el vehículo quedó retenido mientras continúan las pericias.

La Policía tomó conocimiento y realizó el trabajo de campo. Las causas del accidente están en etapa de investigación, ya sea por exceso de velocidad o por imprudencia del peatón”, precisó la autoridad.

El caso fue remitido al Ministerio Público, que dirigirá la investigación para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Como consecuencia del hecho, los pasajeros que viajaban en la flota con destino a Santa Cruz tuvieron que realizar un transbordo para continuar su recorrido. Mientras tanto, las autoridades aguardan los resultados de las pericias técnicas y de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

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