¿Sol, frío o lluvia? Antes de salir, conozca el pronóstico para las nueve capitales de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica para este sábado una jornada con condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional. Predominarán los cielos despejados o parcialmente nublados y no se prevén lluvias en la mayoría de las regiones, aunque persistirá el marcado contraste entre el intenso frío del occidente y las elevadas temperaturas del oriente.

Occidente: continúan las bajas temperaturas y heladas

El invierno seguirá haciéndose sentir en el altiplano boliviano, donde las temperaturas mínimas permanecerán por debajo de los cero grados en algunas ciudades.

En La Paz se esperan temperaturas entre 6°C y 21°C, con cielos mayormente despejados durante el día y nubosidad hacia la noche.

El Alto registrará una de las jornadas más frías, con una mínima de -3°C y una máxima de 17°C.

En Oruro, los termómetros oscilarán entre -5°C y 18°C, mientras que Potosí tendrá temperaturas entre -5°C y 21°C. En esta última capital existe probabilidad de precipitaciones durante la noche.

Valles: ambiente agradable y predominio del sol

Las ciudades de los valles presentarán condiciones favorables para actividades al aire libre, con temperaturas templadas durante gran parte del día.

En Cochabamba se pronostica una jornada soleada con temperaturas entre 6°C y 27°C, aunque se prevé un incremento de la nubosidad en horas de la noche.

Por su parte, Sucre tendrá temperaturas entre 8°C y 23°C, con cielos parcialmente nublados.

En Tarija, el día será mayormente despejado y se esperan registros entre 3°C y 31°C, convirtiéndose en una de las ciudades más cálidas del sur del país.

Oriente: altas temperaturas y cielo despejado

El oriente boliviano volverá a concentrar las temperaturas más elevadas del país durante este sábado.

En Cobija se esperan cielos despejados y temperaturas entre 21°C y 33°C, siendo la capital más calurosa de la jornada.

En Trinidad, el pronóstico anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, con cielo soleado durante gran parte del día y mayor nubosidad hacia la noche.

Mientras tanto, Santa Cruz tendrá cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 26°C.

De acuerdo con el Senamhi, la mayor parte del país disfrutará de una jornada estable, por lo que recomiendan tomar previsiones según la región: abrigarse en el occidente debido a las bajas temperaturas y mantenerse hidratado en las ciudades del oriente, donde el calor volverá a ser protagonista.

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