Detectan 40 vehículos con carguíos repetitivos y 7 tarjetas B-SISA falsas en Oruro

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (POFOMA), realizó esta semana operativos de control en estaciones de servicio de la ciudad de Oruro para evitar carguíos repetitivos de combustibles y reforzar el abastecimiento de diésel y gasolina especial plus.

Durante las inspecciones, las autoridades identificaron 40 vehículos que incumplían la normativa del sistema B-SISA al realizar carguíos repetitivos de combustible. Además, detectaron siete tarjetas B-SISA falsificadas, que no fueron emitidas por la ANH y fueron decomisadas, así como 20 placas presuntamente clonadas, utilizadas para evadir los controles.

Como consecuencia de estas irregularidades, los vehículos observados fueron sancionados conforme a la normativa vigente y quedaron temporalmente inhabilitados para cargar combustible, hasta que regularicen su situación administrativa y presenten la documentación correspondiente.

El distrital Comercial de YPFB Oruro, Sergio Cossío Bellido, explicó que todas las intervenciones fueron realizadas de manera coordinada con la ANH y cuentan con reportes técnicos y registros fotográficos que respaldan cada operativo.

"El trabajo desarrollado de manera conjunta con la ANH está plenamente documentado mediante reportes técnicos y respaldado con registros fotográficos, lo que garantiza la transparencia y la legalidad de cada uno de los operativos realizados", señaló la autoridad.

Buscan evitar el desvío de combustibles

Cossío indicó que estos controles tienen el objetivo de garantizar que el combustible llegue a los usuarios que realmente lo necesitan y evitar prácticas que afecten el abastecimiento, como el uso de documentación falsa o los carguíos repetitivos.

"Nuestro objetivo es que el combustible llegue a quienes realmente lo necesitan. Por ello, continuaremos realizando controles permanentes para evitar carguíos repetitivos y otras prácticas que vulneren la normativa vigente", afirmó.

YPFB ratificó que continuará trabajando de manera conjunta con la ANH para fortalecer los mecanismos de fiscalización, optimizar la atención en las estaciones de servicio y prevenir el desvío de combustibles hacia actividades irregulares o el mercado negro, con el fin de garantizar un suministro seguro y oportuno para la población boliviana.

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