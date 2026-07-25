Una emblemática máscara de moreno, uno de los símbolos más representativos de la danza folclórica boliviana de la morenada, fue instalada este viernes en un concurrido parque urbano de La Paz dentro de un programa que busca acercar el patrimonio cultural y el arte a los espacios públicos.



El acto se efectuó en el Parque de las Culturas y la Madre Tierra, situado en la zona norte de la ciudad, con la participación de representantes de la empresa estatal Mi Teleférico y del Centro de la Revolución Cultural (CRC), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).



"Esta obra va a estar de manera permanente en el parque para que pueda ser conocida y visitada por el público nacional y por las diferentes delegaciones de extranjeros que recorren la línea del teleférico", dijo a EFE la directora del CRC, Marianela España.

España precisó que esta máscara formó parte de una exposición en 2021 que homenajeó a la morenada, una de las principales danzas de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder, declarada en 2019 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.



La máscara fue elaborada por Gualberto y Raúl Condori, padre e hijo de una familia dedicada desde hace décadas a la elaboración de estos objetos folclóricos, y representa al moreno durante la época colonial, con barba blanca larga, ojos saltones y una pipa.



Justamente, la danza de la morenada rememora la situación de los esclavos negros que llegaron al altiplano boliviano y que son representados con trajes pesados y un paso cadencioso lateral que simula el cansancio físico.

Artistas participan en la presentación de la máscara de la morenada. Foto: EFE



La morenada "es el cansancio de los africanos que llegaron a las minas de Potosí y que no se pudieron adaptar y que (después) se asentaron en los Yungas", en La Paz, explicó a EFE el presidente de la Asociación de Artesanos de Máscaras Folklóricas, Gonzalo Cruz.



Al respecto, la presidenta de la FC-BCB, Alejandra Echazú, explicó durante el acto de presentación de la máscara que el rostro del moreno "forma parte del devenir histórico y cultural de Bolivia", pero aclaró que "no constituye" un elemento con el que se identifiquen los pueblos afrobolivianos.



Echazú mencionó que esa diferencia es importante para valorar el patrimonio boliviano "desde una perspectiva respetuosa", con la que se busca "enaltecer el folclore boliviano y las prácticas culturales vivas" transmitidas de generación en generación por los artesanos mascareros, que iniciaron su labor con materiales como el yeso y posteriormente la hojalata.



La exhibición de la máscara, uno de los símbolos más importantes del Gran Poder, se realiza a pocos días de esta expresión cultural, prevista para el próximo 1 de agosto.



El desfile folclórico, conocido también como la 'Fiesta Mayor de Los Andes', debía realizarse a finales de mayo; sin embargo, fue reprogramado debido a los conflictos sociales que afectaron a La Paz durante ese mes y gran parte de junio. EFE

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