Conoce cuánto se cotizará el dólar oficial este fin de semana y qué ocurre con el mercado paralelo

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó la cotización oficial del dólar en Bs 11,37 para este fin de semana, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible que contempla la publicación diaria de la divisa estadounidense. Mientras tanto, el mercado paralelo continúa registrando movimientos que siguen siendo observados por diversos sectores económicos.

La nueva cotización oficial estará vigente durante el sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de julio de 2026. Con este ajuste, el dólar mantiene la tendencia ascendente que ha mostrado desde la implementación del nuevo esquema cambiario.

Durante la semana, la moneda estadounidense registró incrementos diarios. El lunes abrió en Bs 10,85, el martes subió a Bs 10,90, el miércoles alcanzó Bs 11,00, el jueves llegó a Bs 11,13 y el viernes cerró en Bs 11,21, hasta situarse en Bs 11,37 para el fin de semana.

Dólar paralelo

En el mercado paralelo también se observaron variaciones. Las referencias disponibles para este sábado ubican la cotización en Bs 11,80 para la compra y Bs 11,78 para la venta, en comparación con los Bs 10,81 y Bs 10,79 registrados al cierre del viernes.

Si bien estas operaciones se realizan fuera del sistema financiero regulado, el comportamiento del dólar paralelo continúa siendo un referente para sectores relacionados con el comercio exterior, las importaciones y las transacciones en moneda extranjera.

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