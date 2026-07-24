Ministro plantea eliminar el IT y pide una reforma tributaria para impulsar la producción

Durante su visita a Santa Cruz, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria y afirmó que el Impuesto a las Transacciones (IT) debería desaparecer, debido a que considera que genera efectos negativos sobre las empresas y la actividad productiva.

El ministro explicó que este impuesto afecta de manera directa a quienes producen, generan empleo e invierten, debido a que grava las operaciones sin considerar necesariamente si una empresa tuvo ganancias o pérdidas.

“Hay que hacer una discusión técnica. Desde nuestra perspectiva, el IT es un impuesto sumamente distorsivo. Afecta al sector productivo, grava todas sus operaciones de una manera ciega y eso no es lógico”, señaló Espinoza.

Según la autoridad, en un escenario donde el objetivo es fortalecer la producción nacional, atraer inversiones y generar fuentes de trabajo, mantener este tipo de cargas tributarias representa una limitación para el crecimiento económico.

“En un momento en el que queremos favorecer a la producción, a aquel que genera trabajo, a aquel que genera inversión, no podemos seguir golpeándolo con impuestos. El IT debería desaparecer”, afirmó.

La decisión depende de la Asamblea Legislativa

Espinoza aclaró que una modificación de esta naturaleza no depende únicamente del Ejecutivo, sino que requiere un debate y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“No lo hago yo, lo hace la Asamblea. Por eso también es urgente una discusión en la que coordinemos tanto los esfuerzos de los gobiernos subnacionales como del gobierno central”, explicó.

El ministro pidió que se abra una mesa técnica para analizar una posible reforma que permita reorganizar el sistema tributario y encontrar un equilibrio entre la recaudación del Estado y el incentivo a la actividad económica.

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