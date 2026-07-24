El debate por la distribución de recursos vuelve al escenario nacional. Durante su visita a Santa Cruz, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó sobre el avance del Presupuesto General del Estado y explicó la propuesta del Gobierno respecto al denominado modelo 50-50.

La autoridad señaló que el objetivo no es únicamente modificar porcentajes de distribución, sino garantizar que los recursos lleguen a la población mediante una mejor administración.

Presupuesto busca aprobación antes del 6 de agosto

Espinoza informó que el proyecto de presupuesto continúa su tratamiento en la Asamblea Legislativa.

Según explicó, actualmente queda pendiente su aprobación en el Senado, donde será analizado por la comisión correspondiente.

“Esperemos que antes del 6 de agosto podamos tener un presupuesto aprobado por la Asamblea”, afirmó el ministro.

¿Qué plantea el Gobierno con el 50-50?

Ante la consulta sobre si el presupuesto incluye el denominado 50-50, Espinoza explicó que el debate debe ir más allá de una simple división de recursos.

Según la autoridad, el punto central es que los recursos públicos tengan un impacto directo en la población.

“No se trata solamente de repartir algunos recursos para beneficiar o salvar las finanzas públicas de un gobierno central o gobiernos nacionales. Lo importante es que esto beneficie a la gente”, explicó.

Reunión con gobernadores para definir cambios

El ministro anunció que el tema será analizado en una reunión prevista para el 5 de agosto con gobernadores del país.

En ese encuentro se presentará un trabajo técnico para definir cómo los recursos pueden ser administrados de manera más eficiente.

“El dinero que sale del bolsillo de la gente tiene que volver a la gente de la mejor manera posible”, señaló.

Más recursos para gobiernos subnacionales

Espinoza afirmó que la propuesta del Gobierno contempla incrementar la participación de los gobiernos subnacionales en los recursos de coparticipación.

Según sus datos:

Actualmente reciben aproximadamente 64% de los recursos de coparticipación.

La propuesta plantea elevar esa participación hasta 70%.

“7 de cada 10 bolivianos de los recursos que se coparticipan estarían en los gobiernos subnacionales”, explicó.

Sin embargo, el ministro advirtió que varias alcaldías y gobernaciones atraviesan problemas financieros.

Entre las dificultades mencionó:

Déficits importantes.

Competencias que no coinciden con los recursos disponibles.

Presupuestos heredados de años anteriores.

Según Espinoza, algunos gobiernos locales continúan manejando sus gastos bajo una estructura diseñada para una realidad económica diferente.

Plan para ordenar las cuentas públicas

Ante esta situación, el Gobierno plantea mecanismos para facilitar la reorganización financiera de alcaldías y gobernaciones.

Las propuestas incluyen:

Readecuación financiera.

Ordenamiento de cuentas.

Modificaciones dentro del Presupuesto General del Estado.

El objetivo, según el ministro, es que los gobiernos subnacionales puedan recuperar sostenibilidad económica y mejorar la ejecución de recursos.

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