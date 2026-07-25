La noche de este viernes 24 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, el cual regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este sábado 25 de julio.

De acuerdo con el informe emitido por la institución financiera matriz, la moneda extranjera se fijó en Bs 11,37, marcando un nuevo ajuste consecutivo en el marco del régimen de tipo de cambio flexible adoptado recientemente por el banco estatal. Esta cotización se mantendrá vigente para el sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de julio de 2026.

Continúa el incremento: BCB fija el tipo de cambio oficial del dólar para el fin de semana

Comportamiento semanal del dólar

El ajuste anunciado para el cierre de la semana consolida una tendencia al alza sostenida registrada durante los últimos días. Así se cotizó la divisa norteamericana a lo largo de la semana:

Lunes: Bs 10,85

Martes: Bs 10,90

Miércoles: Bs 11,00

Jueves: Bs 11,13

Viernes: Bs 11,21

Sábado: Bs 11,37

Las autoridades financieras recuerdan a la población y a los agentes económicos que estas fluctuaciones responden al nuevo esquema de bandas móviles y flexibilidad cambiaria implementado por el ente emisor.

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