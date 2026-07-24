Se registra una nueva subida: Así cierra el dólar paralelo este viernes

El mercado cambiario informal en Bolivia experimentó este viernes 24 de julio una jornada de constante volatilidad y movimiento en sus cotizaciones, de acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Tras una serie de fluctuaciones registradas desde tempranas horas, la divisa informal finalizó las operaciones del día fijándose en Bs 11.81 para la compra y Bs 11.79 para la venta.

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Comportamiento de la cotización durante la jornada

El movimiento del dólar paralelo mostró una tendencia al alza a lo largo del día:

Apertura (6:00 de la mañana): La divisa se cotizaba en Bs 11,75 para la compra y Bs 11,69 para la venta.

Mediodía: El precio escaló levemente para ubicarse en Bs 11,78 en compra y Bs 11,75 en venta.

Cierre: Las operaciones concluyeron con los valores máximos de la jornada en Bs 11.81 (compra) y Bs 11.79 (venta).

Por su parte, en el marco de la política de dólar flexible implementada por la institución, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,21, marcando una diferencia sostenida respecto a los valores que maneja el mercado informal.

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