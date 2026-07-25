¿Vas a viajar este sábado? Revisa qué carreteras están cerradas, restringidas o con desvíos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó este sábado su reporte de transitabilidad de la Red Vial Fundamental correspondiente a las 07:00, en el que informa que la mayor parte de las carreteras del país se encuentran habilitadas para la circulación.

No obstante, el informe también advierte sobre una ruta intransitable, además de varios tramos con restricciones vehiculares y desvíos debido a inundaciones, trabajos de construcción y labores de conservación vial.

Ruta cerrada

Según el reporte, el tramo San Lorenzo - Salinas, en el departamento de Santa Cruz, permanece no transitable por una inundación a la altura del puente San Miguelito.

Tramos con restricciones

La ABC informó restricciones vehiculares en los siguientes sectores:

Puente Chaco – Puente Villa (La Paz) , con horarios establecidos para la circulación.

Bermejo – La Angostura (Santa Cruz), con restricciones de lunes a viernes entre las 08:00 y 11:30, y de 14:00 a 17:30; los sábados de 09:00 a 11:30.

Tramos con desvíos

El reporte también señala circulación con desvíos en:

Puente Lágrimas (Cochabamba) , por trabajos en el puente del sector Sacta.

Kilómetro 185 – La Floresta (Pando) , debido a obras de construcción.

Conquista – El Sena (Pando) , por trabajos de conservación vial.

La Central – San Antonio (Tarija), por cierre temporal y restricciones horarias.

La ABC recomendó a los conductores consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender un viaje, a través de la página transitabilidad.abc.gob.bo o mediante la línea de WhatsApp 71219232 para reportar emergencias o solicitar información.

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