“Con un cheque sin fondos”: Estafan más de Bs 100.000 a empresa de plásticos; hay cuatro aprehendidos

Dos camiones cargados con sillas plásticas llegaron hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de un operativo policial que permitió recuperar la mercadería y aprehender a cuatro personas investigadas por una presunta estafa que supera los 100 mil bolivianos.

Según relató Freddy Morales, propietario de la carga, el hecho ocurrió luego de que los compradores presentaran un cheque como forma de pago. Sin embargo, tras la entrega de la mercadería, se constató que el documento carecía de fondos, permitiendo que los implicados intentaran llevarse el cargamento.

El empresario aseguró que no se trata de un caso aislado, sino de una modalidad delictiva que ya afectó a varias empresas dedicadas a la comercialización de productos plásticos.

“No solo yo, son varias empresas de plásticos que ya sufrimos este tipo de estafa. Depositan un cheque, luego resulta sin fondos; nosotros entregamos la mercadería y desaparecen con el camión y la carga”, denunció Morales.

La víctima indicó que su empresa sufrió un perjuicio superior a Bs 100.000, aunque señaló que existen otros comerciantes que habrían reportado pérdidas incluso mayores, superiores a Bs 200.000.

Morales destacó la rápida reacción de la Policía y señaló que, en aproximadamente una hora, los efectivos lograron localizar la carga y aprehender a cuatro personas presuntamente vinculadas con el caso.

“No sé si estarán los principales responsables, pero por lo menos ya se recuperó la carga”, afirmó.

La mercadería recuperada corresponde a sillas plásticas pertenecientes a la empresa afectada y quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones. La Felcc deberá establecer el grado de participación de los cuatro aprehendidos y determinar si existe una organización dedicada a estafar a empresas mediante el uso de cheques sin fondos para apoderarse de grandes cargamentos de mercancía.

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