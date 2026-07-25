Moro Moro declara tres días de duelo tras accidente que dejó fallecidos y heridos

El Gobierno Autónomo Municipal de Moro Moro declaró tres días de Duelo Municipal mediante la Resolución Municipal N.º 17/2026, en memoria de las personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito registrado durante las vísperas de la festividad del municipio.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía informó que la medida busca rendir homenaje a las víctimas y expresar su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia. Como parte de la disposición, ordenó el izamiento de las banderas a media asta y la suspensión de todas las actividades festivas organizadas por el Gobierno Municipal mientras dure el periodo de duelo.

"Se ha declarado Duelo Municipal por tres (3) días, en memoria de las personas que perdieron la vida en el lamentable accidente de tránsito ocurrido en nuestro municipio", señala el pronunciamiento.

Asimismo, las autoridades manifestaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresaron su respaldo a las personas que resultaron heridas en el siniestro.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. Asimismo, elevamos nuestras oraciones por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas", concluye el comunicado, que cierra con el mensaje: "Moro Moro está de luto. Hoy nos une el respeto, la solidaridad y la esperanza".

El caso es investigado por el Ministerio Público, que deberá establecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Moro Moro declara tres días de duelo tras tragedia vial y suspende actos festivos

Antecedentes

La tragedia ocurrió la noche del viernes, durante las actividades previas a la fiesta patronal de Moro Moro, en los Valles cruceños. Según el reporte preliminar, el conductor de una camioneta embistió a un grupo de pobladores que participaba en la serenata del municipio, dejando cuatro personas fallecidas y varios heridos.

Tras el accidente, ambulancias fueron movilizadas desde Vallegrande para reforzar las labores de emergencia y trasladar a los lesionados a centros de salud donde reciben atención médica especializada. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del siniestro y la situación legal del conductor involucrado.

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