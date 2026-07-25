“Que su canto resuene eterno en el cielo”: artistas, familiares y autoridades despiden a Alenir Echeverría

La muerte de la cantante cruceña Alenir Echeverría ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico y cultural del país. Familiares, colegas, autoridades y seguidores expresaron su pesar por la partida de quien fuera una de las voces más representativas del folklore oriental, recordándola por su talento, carisma, solidaridad y más de cuatro décadas de trayectoria.

Hasta el hospital San Juan de Dios llegó la cantante Gisela Santa Cruz para acompañar a la familia de la artista. Visiblemente conmovida, afirmó que Bolivia despide a una mujer que dejó una huella imborrable en la música nacional.

“La verdad, estamos consternados, en shock. Alenir la tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo el pueblo la ama y nosotros también la queremos muchísimo. Se la va a extrañar como persona, como amiga y como cantante. Tenía una voz única; era solidaria y siempre estaba dispuesta a ayudar”, manifestó Santa Cruz.

La intérprete también expresó su deseo de que la artista reciba un homenaje antes de su sepultura, como reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura boliviana.

Otra de las despedidas más emotivas fue la de la cantante Sonia Barrientos, quien recordó los momentos compartidos junto a Echeverría y destacó su calidad humana.

“Dejas lindos recuerdos compartidos, canciones que hemos grabado con grupos de amigos, dejas tu solidaridad con los demás, tus bromas y tu fuerte carcajada. Este arte de cantar tiene algo maravilloso: vuelve inmortales a las personas. Tu música deja el amor por esta tierra y un aporte incansable a nuestra cultura durante 40 años de trayectoria”, escribió en sus redes sociales.

Barrientos concluyó su mensaje agradeciendo la amistad que las unió y asegurando que la artista será recordada con profundo cariño por quienes compartieron escenarios y proyectos musicales.

Las muestras de afecto también llegaron desde distintos sectores. David Callaú Teodovich señaló que Santa Cruz pierde una de sus voces más dulces y su folklore se viste de luto”, mientras que el alcalde de Porongo, Neptaly Mendoza, destacó que la cantante “llevó en su imponente voz el alma de Santa Cruz” y agradeció el legado cultural que deja para las futuras generaciones.

La noche del viernes, su hijo Omar Zarzar confirmó oficialmente el fallecimiento mediante un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

Hoy mi corazón llora la partida de la mujer que me dio la vida, mi inspiración y mi ejemplo de fortaleza, amor y humildad; mujer de gran talento, voz inolvidable y alma noble, que dejó huella en los escenarios y en cada vida que tocó con su música, expresó.

El deceso ocurrió después de que la artista permaneciera varios días internada en la unidad de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios. Había ingresado tras sufrir una severa descompensación y ser sometida a una intervención por un nódulo infeccioso en la garganta. Durante su atención médica, presentó un choque séptico que derivó en un estado crítico y un coma inducido.

Su estado de salud movilizó a colegas, seguidores y ciudadanos, quienes organizaron cadenas de oración y expresaron su apoyo a la familia durante los días de hospitalización.

Con una trayectoria artística de 40 años, Alenir Echeverría se consolidó como una de las máximas exponentes de la música oriental boliviana. Canciones como “Pan de Arroz”, "Volveré", “Cruceñita” y “Sombrero de Saó" forman parte de un legado que continuará vivo en el repertorio del folklore nacional.

Mira la programación en Red Uno Play