Tragedia en Moro Moro: Revelan la lista de fallecidos y heridos del fatal accidente

El trágico accidente de tránsito registrado durante la serenata por las vísperas de la fiesta patronal de Moro Moro dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y dos heridas, según información preliminar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Iver Ávila Cabrera, Casiano Estrada, Angélica Cabrera Sahonero y Mercedes Oronoz Rodríguez, quienes perdieron la vida a consecuencia del impacto provocado por una camioneta que irrumpió en el lugar donde se desarrollaba la celebración.

Las personas heridas son Luzmila Altamirano y Teresa Cabrera Sahonero. Ambas fueron auxiliadas inicialmente al Centro de Salud de Moro Moro y posteriormente trasladadas al Hospital Señor de Malta, en Vallegrande.

Debido a la gravedad de sus lesiones, una de ellas fue derivada a un hospital de la ciudad de Santa Cruz para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la camioneta fue aprehendido por efectivos de la Policía Boliviana tras el hecho. Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre las causas del accidente.

El hecho conmocionó a la población de Moro Moro y motivó a que el Gobierno Autónomo Municipal declarara tres días de duelo municipal en memoria de las víctimas, suspendiendo además las actividades festivas programadas.

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