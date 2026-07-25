Bus embiste una motocicleta y muere un joven de 21 años en Santa Cruz

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la mañana de este sábado en la avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. El hecho involucró a un bus de transporte público y una motocicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo de dos ruedas falleció en el lugar.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Giordano Arredondo, de 21 años. Según los primeros reportes, el joven regresaba de su jornada laboral cuando ocurrió el accidente.

Tras el hecho, el conductor del bus brindó su versión sobre lo sucedido y sostuvo que el motociclista habría invadido el carril por el que circulaba, situación que, según afirmó, le impidió evitar la colisión.

"Él me invadió el carril, no más. ¿Qué vamos a hacer? Algo que, bueno, nadie sale a buscar, pues", declaró el chofer tras el accidente.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue municipal de la Pampa de la Isla, donde se le practicará la autopsia de ley. Entretanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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