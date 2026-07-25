Un accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado en la avenida Paurito, en Santa Cruz de la Sierra, donde un trufi colisionó con un micro de transporte público. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor tamaño resultó lesionado y recibió atención médica en el lugar.

El conductor del micro explicó que el herido no presentaba lesiones de gravedad y que era la única persona que viajaba en el trufi en el momento del accidente.

“No es muy grave, la verdad. Solamente el conductor del trufi está un poquito lesionado, pero lo están atendiendo ahorita", manifestó.

Según el relato del micrero, el hecho ocurrió luego de que realizara una parada para dejar pasajeros. En ese momento, el conductor del trufi habría intentado desplazarse hacia el carril izquierdo, pero otro micro le cerró el paso, impidiéndole completar la maniobra.

“Como vio que yo estaba con parqueo, quiso salir al lado izquierdo; entonces otro micro le cerró el paso y ya no le dio tiempo para frenar”, explicó.

El conductor también confirmó que el trufi era ocupado únicamente por su chofer, mientras que el micro transportaba pasajeros. Afortunadamente, ninguno de ellos sufrió lesiones.

“Venía con pasajeros, pero no pasó nada grave, gracias a Dios”, expresó.

Tras el accidente, personal de emergencia acudió al lugar para asistir al conductor lesionado, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias y responsabilidades del hecho.

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