La muerte de cuatro integrantes de una familia en la ciudad de Oruro, presuntamente por inhalación de monóxido de carbono, ha vuelto a evidenciar el peligro que representa este gas, conocido como el "asesino silencioso" por su capacidad de provocar la muerte sin que las víctimas perciban su presencia.

El hecho, que además dejó en la orfandad a dos menores de edad, ocurrió luego de que los adultos ingresaron a la habitación con una garrafa, una cocinilla y una olla de grandes dimensiones con maíz para ponerlo a cocer.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce cuando combustibles como el gas, la leña, el carbón, la gasolina o el diésel se queman de manera incompleta.

En ambientes cerrados o con poca ventilación puede acumularse rápidamente y desplazar el oxígeno del aire. Al ser inhalado, impide que la sangre transporte el oxígeno necesario hacia los órganos vitales, lo que puede provocar daños graves e incluso la muerte.

¿Cuáles son los síntomas?

Los primeros síntomas suelen confundirse con otras enfermedades y pueden incluir:

Dolor de cabeza

Mareos

Debilidad

Náuseas y vómitos

Somnolencia

Si la exposición continúa, la persona puede perder el conocimiento, sufrir un paro cardiorrespiratorio y fallecer si no recibe atención médica inmediata.

¿Cómo prevenir una intoxicación?

Los especialistas recomiendan no utilizar cocinillas, braseros, estufas a gas, generadores o motores de combustión dentro de habitaciones cerradas o mientras las personas descansan.

También aconsejan mantener una adecuada ventilación en todos los ambientes, revisar periódicamente el estado de los artefactos a gas y apagar cualquier fuente de combustión antes de dormir.

La tragedia registrada en Oruro recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de equipos para calefacción y cocción en espacios cerrados.

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