El dólar flexible encarece televisores y lavadoras en los mercados del país

Los precios de los electrodomésticos comenzaron a registrar un nuevo incremento en los mercados del país, principalmente en Cochabamba.

Comerciantes señalaron que productos como televisores, lavadoras y otros equipos de línea blanca aumentaron entre Bs 150 y Bs 300 en los últimos días, una situación que atribuyen a la variación del dólar bajo el sistema de tipo de cambio flexible.

Los vendedores explicaron que la mayor parte de estos productos es importada, por lo que cualquier incremento en la cotización de la divisa estadounidense termina reflejándose en el precio final que pagan los consumidores. Indicaron que los nuevos costos ya están vigentes y que existe incertidumbre sobre posibles ajustes adicionales si el dólar continúa al alza.

El analista económico Rubén Arias afirmó que el dólar bajo este sistema acumula un incremento del 59% desde su implementación, situación que, según explicó, ya está impactando en el costo de vida de la población.

En tanto, para este fin de semana el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó la cotización oficial del dólar en Bs 11,37.

El incremento de los precios preocupa tanto a comerciantes como a consumidores, quienes temen que la tendencia se extienda a otros productos importados durante las próximas semanas.

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