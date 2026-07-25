¿Es mejor comprar huevos blancos o marrones? Aunque existen muchas creencias alrededor de este alimento, la realidad es que el color de la cáscara no determina si un huevo es más nutritivo o saludable que otro.

La principal diferencia entre ambos está en la genética de la gallina que los produce. Algunas razas ponen huevos con cáscara blanca y otras generan huevos marrones. Incluso existen variedades capaces de producir huevos de otros tonos, pero esta característica no tiene relación directa con la calidad del alimento.

En cuanto a sus propiedades nutricionales, los huevos blancos y marrones son prácticamente iguales. Ambos aportan proteínas, vitaminas, minerales y grasas necesarias para la alimentación diaria.

Huevos blancos o marrones: ¿cuál es realmente mejor y qué dice la ciencia?

Las pequeñas diferencias que pueden existir dependen de factores como la dieta de la gallina, el tipo de crianza o las condiciones de producción, pero no del color de la cáscara.

Otro mito frecuente es que los huevos marrones tienen mejor sabor. Sin embargo, especialistas explican que el gusto está más relacionado con la frescura del producto, la alimentación del animal y la forma en la que fue producido, y no con si la cáscara es blanca o marrón.

A la hora de cocinar, no hay un ganador. Ambos tipos de huevos pueden utilizarse para preparar cualquier otra receta.

Entonces, ¿por qué algunos huevos marrones suelen ser más caros? El precio puede estar relacionado con los costos de producción, el sistema de crianza, el tamaño del huevo, la marca o la oferta disponible en el mercado.

Los especialistas recomiendan prestar atención a otros detalles al momento de comprar huevos: verificar que la cáscara esté intacta, revisar la fecha de vencimiento, elegir productos de comercios habilitados y conservarlos correctamente en la heladera.

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