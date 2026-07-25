¿Nunca has usado el USB de tu router? Podrías estar desperdiciando una función muy útil

El puerto USB que incorporan muchos routers domésticos suele pasar desapercibido. Para la mayoría de los usuarios no tiene ninguna utilidad o se cree que está destinado únicamente al mantenimiento técnico. Sin embargo, en los modelos compatibles puede convertirse en una herramienta capaz de ampliar las funciones de la red del hogar.

Su uso más conocido consiste en conectar una memoria USB o un disco duro externo para compartir archivos entre todos los dispositivos conectados a la red. De esta forma, computadoras, teléfonos, tabletas y televisores pueden acceder a fotografías, videos, música o documentos sin necesidad de mantener una computadora encendida.

Un servidor multimedia en casa

Algunos fabricantes incorporan compatibilidad con tecnologías como DLNA, lo que permite reproducir películas, música o fotografías almacenadas en una unidad USB directamente desde un televisor inteligente, una consola de videojuegos o cualquier otro dispositivo conectado a la misma red.

Aunque esta función no reemplaza a un servidor profesional, resulta suficiente para la mayoría de los hogares y evita copiar archivos entre distintos equipos.

Compartir una impresora

Otra función poco conocida es la posibilidad de convertir una impresora USB en una impresora de red. Una vez configurada, varios usuarios pueden imprimir desde diferentes computadoras sin necesidad de conectar físicamente el equipo a cada una de ellas.

Algunos fabricantes ofrecen aplicaciones específicas para facilitar esta configuración, aunque la compatibilidad depende del modelo del router y de la impresora.

Internet de respaldo

Determinados routers permiten conectar un módem USB 3G o 4G, e incluso compartir la conexión de datos de un teléfono móvil mediante cable.

Esta función resulta especialmente útil cuando falla el servicio de internet fijo, ya que el router cambia automáticamente a la conexión móvil y mantiene conectados los dispositivos del hogar o la oficina.

Copias de seguridad y descargas automáticas

En algunos modelos también es posible realizar copias de seguridad directamente sobre una unidad USB conectada al router. Además, existen equipos capaces de descargar archivos de internet sin necesidad de mantener una computadora encendida durante horas.

Estas funciones pueden ser útiles para quienes trabajan desde casa o necesitan almacenar información de forma centralizada.

No todos los routers ofrecen las mismas funciones

Los especialistas recomiendan revisar el manual o la ficha técnica del equipo antes de conectar cualquier dispositivo. En algunos routers, el puerto USB solo sirve para actualizar el firmware, realizar tareas de diagnóstico o alimentar accesorios de bajo consumo.

También es importante verificar la velocidad del puerto. Los modelos con USB 3.0 permiten transferencias mucho más rápidas que aquellos con USB 2.0, una diferencia que puede ser determinante al reproducir videos en alta definición o copiar archivos de gran tamaño.

Por ello, antes de pensar que ese puerto no sirve para nada, conviene revisar las funciones disponibles en el modelo específico del router, ya que podría ofrecer herramientas que muchos usuarios desconocen y que pueden mejorar notablemente la experiencia de uso en casa.

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