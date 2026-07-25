¿Qué le pasa a la batería del celular cuando se usa la carga rápida con frecuencia?

La carga rápida se ha convertido en una de las funciones más valoradas por los usuarios de teléfonos inteligentes, al permitir recuperar la batería en pocos minutos. Sin embargo, este avance tecnológico tiene un costo: puede acelerar el desgaste de las baterías de iones de litio debido al incremento de temperatura que se produce durante el proceso de carga.

Según información publicada por National Geographic, la carga rápida intensifica ciertos procesos de degradación química dentro de las celdas de la batería. Aunque este deterioro es inevitable con el paso del tiempo, la exposición frecuente a altas temperaturas puede acelerar la pérdida de capacidad de almacenamiento.

La industria de los teléfonos móviles adoptó esta tecnología como respuesta a la limitada autonomía de los dispositivos, que en la mayoría de los casos no supera los dos días de uso con una sola carga. En lugar de incorporar baterías de mayor tamaño, los fabricantes optaron por reducir significativamente el tiempo necesario para recargarlas.

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Actualmente existen tecnologías capaces de completar una carga del 0 al 100 % en menos de diez minutos, con potencias que alcanzan los 240 vatios (W). En contraste, fabricantes como Samsung, Google y Apple mantienen sistemas de carga más conservadores en sus equipos de gama alta, generalmente por debajo de los 100 o 120 W, priorizando la durabilidad de las baterías.

El principal factor de riesgo es el calor. "Cuando aumenta la intensidad de la carga, también se incrementa la temperatura de la batería", explica National Geographic.

En casos extremos, el sobrecalentamiento puede provocar deformaciones en la batería e incluso generar incendios o explosiones por una fuga térmica. No obstante, los especialistas aclaran que las baterías actuales incorporan múltiples mecanismos de protección para limitar estos riesgos.

Para prolongar la vida útil de la batería, los expertos recomiendan utilizar la carga rápida únicamente cuando sea realmente necesaria. Además, aconsejan mantener el nivel de carga entre el 20 % y el 80 %, evitar temperaturas extremas y no cargar el teléfono bajo la luz directa del sol.

Estas prácticas, sumadas al uso de cargadores de menor potencia durante las cargas nocturnas, pueden contribuir a conservar el rendimiento de la batería por un mayor tiempo sin renunciar a las ventajas que ofrece la carga rápida cuando se necesita.

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