¿La inteligencia artificial superará a los humanos? Esto dice Elon Musk

La inteligencia artificial podría superar la capacidad intelectual de toda la humanidad en aproximadamente cinco años, según afirmó Elon Musk durante una entrevista concedida a la revista The Economist.

El fundador de Tesla, SpaceX y xAI sostuvo que el avance de esta tecnología marcará un punto de inflexión para la civilización y cambiará la forma en que se desarrolla la economía, la ciencia y la competencia entre las grandes potencias.

"La IA podría superar la suma de la inteligencia humana en alrededor de cinco años", aseguró Musk, quien además señaló que "realmente no va a haber nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, aparte de ser humanos, tal vez".

Imagen creada con IA

El empresario considera que el crecimiento de los modelos de inteligencia artificial avanza de manera exponencial y que su impacto será mucho mayor que el observado hasta ahora.

Musk explicó que esta evolución no solo permitirá crear asistentes virtuales más sofisticados, sino también desarrollar nuevos medicamentos, diseñar materiales innovadores, resolver problemas complejos de ingeniería y acelerar los descubrimientos científicos.

El empresario también proyectó una transformación económica impulsada por la convergencia entre la inteligencia artificial y la robótica. Según indicó, la automatización reducirá significativamente los costos de producción y dará paso a una "era de abundancia extraordinaria".

Pese a ese panorama optimista, Musk advirtió sobre los riesgos de una superinteligencia sin controles. Por ello, propuso que los principales laboratorios dedicados al desarrollo de IA sean sometidos a auditorías cruzadas antes de lanzar sus modelos más avanzados, con el objetivo de garantizar que el progreso tecnológico no represente una amenaza para la sociedad.

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