Joven responde con insólitas debilidades y fortalezas en una entrevista de trabajo que se vuelve viral

Un video se volvió viral en las redes sociales tras mostrar la particular y desinhibida respuesta que habría dado un joven durante una supuesta entrevista laboral virtual al ser consultado sobre sus puntos débiles y fuertes.

Las insólitas respuestas

Durante la videollamada, cuando la reclutadora le preguntó cuáles eran sus debilidades, el aspirante aseguró sin filtros que iba mucho al baño debido a que padecía de problemas estomacales y que le solía dar “demasiada diarrea” si algo le caía muy pesado.

Posteriormente, al pasar a las fortalezas, el joven respondió que podía tomarse un litro de cerveza, lo que desconcertó a la entrevistadora, quien tuvo que recordarle que se refería a aspectos de índole laboral. Hacia el final de la conversación, al ser cuestionado sobre por qué deberían contratarlo, el candidato admitió con total franqueza: "Porque necesito trabajo".

Reacciones y dudas sobre su veracidad

Al concluir el proceso, la entrevistadora indicó que la empresa se comunicaría con él y le pidió que, por favor, no realizaran llamadas para consultar sobre el estatus de la contratación.

El registro audiovisual generó múltiples comentarios y risas entre los usuarios de las plataformas digitales. Sin embargo, diversos internautas señalaron que podría tratarse de un contenido actuado, una broma o un sketch enfocado en situaciones típicas de entrevistas de trabajo, por lo que no existe una confirmación oficial de que se trate de una entrevista real.

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