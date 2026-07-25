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La Velada del Año VI EN VIVO: así se vive el evento más esperado del streaming

Además del boxeo, el espectáculo incluye actuaciones de Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal y otros artistas invitados.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 13:35

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La Velada del Año VI ya está en marcha. El evento organizado por el streamer español Ibai Llanos comenzó este sábado en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde miles de asistentes disfrutan de una jornada que combina boxeo, música y entretenimiento.

Desde las primeras horas del evento, millones de espectadores se conectaron a la transmisión oficial para seguir en directo las peleas entre creadores de contenido e influencers de distintos países.

Cartelera de combates

Durante la jornada se disputarán diez enfrentamientos:

  • Fabiana Sevillano vs. La Parce

  • Clersss vs. Natalia MX

  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul

  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

  • ViruZz vs. Gero Arias

  • Alondrissa vs. Angie Velasco

  • Lit Killah vs. Kidd Keo

  • Rivers vs. RoRo

  • Plex vs. Fernanfloo

  • IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar)

Los duelos entre Plex y Fernanfloo, además del combate principal entre IlloJuan y TheGrefg, figuran entre los más esperados por la audiencia.

Música y entretenimiento

La Velada del Año VI también cuenta con presentaciones de Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera, además de artistas sorpresa anunciados por Ibai Llanos.

¿Dónde verla EN VIVO?

El evento puede seguirse gratis a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en:

  • Twitch

  • YouTube

  • TikTok

No es necesario contratar televisión por cable ni plataformas de pago para disfrutar de la transmisión desde Bolivia y otros países.

Con el estadio completamente lleno, La Velada del Año VI busca volver a romper los récords de audiencia del streaming y consolidarse como uno de los espectáculos digitales más vistos del año.

Mira la programación en Red Uno Play

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