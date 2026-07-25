Gobierno propone reformas normativas en el sector hidrocarburífero para reactivar la economía y el empleo paceño

El presidente Rodrigo Paz reiteró este sábado la imperiosa necesidad de aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que dinamice la captación de capitales en el territorio nacional. Durante la entrega de obras en el Distrito 8 de El Alto, la autoridad enfatizó que el norte paceño posee un alto potencial energético que requiere seguridad jurídica para su desarrollo.

El Jefe de Estado explicó que la exploración en esta geografía demanda costos elevados, por lo que resulta indispensable un marco normativo atractivo para YPFB y las firmas privadas.

“En el norte de La Paz hay gas y necesitamos una Ley de Hidrocarburos que permita que las inversiones lleguen”, sostuvo al señalar que la región requiere condiciones favorables para reactivar su aparato productivo.

Captación de regalías e infraestructura

“Si el departamento produce gas, la Constitución garantiza el 11% de regalías y eso significa más carreteras, hospitales, colegios, luminarias y desarrollo para todos”, remarcó el mandatario durante su intervención.

Paz recordó que El Alto protagonizó históricamente la defensa de los recursos naturales y lamentó que la falta de visión del pasado frenara la industrialización local. Bajo este contexto, aseguró que una política energética oportuna habría garantizado gas continuo para las industrias regionales y mayor liquidez para financiar la seguridad ciudadana.

Unidad y diversificación económica

Para finalizar, el mandatario anunció que la agenda ejecutiva contempla además una nueva ley de minería destinada a fortalecer los ingresos fiscales del país. Ante este escenario, hizo un llamado directo a la cohesión social para incrementar la producción nacional y consolidar la estabilidad económica regional.

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