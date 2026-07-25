Gobierno entrega enlosetado en El Alto y anuncia inversiones por Bs 40 millones

El presidente Rodrigo Paz entregó este sábado el enlosetado de las avenidas Amachuma y Rosendo Gutiérrez, una obra de Bs 1,6 millones que beneficia a las familias del Distrito 8 de El Alto, y anunció la continuidad del programa de enlosetados en distintos distritos de la ciudad.

La obra forma parte de un paquete de cuatro proyectos de enlosetado que suman una inversión de Bs 9,5 millones, cuya entrega concluirá en las siguientes semanas.

Foto: Oficina del presidente.

De acuerdo con información de la Agencia Boliviana de Información (ABI), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) también licita cerca de Bs 31 millones para ejecutar nuevos proyectos de enlosetado en siete u ocho distritos de El Alto.

“Hoy día estamos inaugurando nueve millones y medio de bolivianos. En las siguientes semanas vamos a inaugurar 31 millones de bolivianos en los diferentes distritos de El Alto. Los 31 más los nueve ya son 40 millones de bolivianos, solo de inversiones en estos meses en El Alto”, destacó el jefe de Estado.

Paz explicó que los proyectos se financian con recursos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional para un programa nacional de enlosetados y agradeció el respaldo de los legisladores. Añadió que una parte importante de esos recursos será destinada a la ciudad de El Alto.

El representante vecinal Ramiro Ticona resaltó la disposición de los habitantes del Distrito 8 para construir soluciones mediante el diálogo y expresó su respaldo al Gobierno para enfrentar la actual coyuntura económica.

“Queremos trabajar por el desarrollo de la ciudad de El Alto y, en particular, por el Distrito Municipal 8”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, destacó la coordinación entre el Gobierno nacional y el municipio para atender las necesidades históricas de los distritos periurbanos. Indicó que el diálogo permite concretar proyectos en beneficio de la población.

“Solo dialogando podemos construir obras. Necesitamos atención en salud, educación, seguridad ciudadana y luminarias, y vamos a convertir a El Alto en el corazón de la metrópoli de los municipios circundantes”, señaló.

El enlosetado entregado corresponde al programa "Mujeres Constructoras y Luchadoras", una iniciativa que busca mejorar la infraestructura urbana, generar empleo y promover la participación de mujeres y jóvenes en la ejecución de proyectos para el desarrollo de los barrios alteños.

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