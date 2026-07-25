Tres bolivianos caen con 388 kilos de sustancia controlada en Argentina

La Gendarmería Nacional Argentina decomisó 388 kilos con 5 gramos de cocaína que eran transportados ocultos en dos camiones cisterna provenientes de Bolivia, durante un operativo realizado en la provincia de Santa Fe. Como resultado de la intervención, tres ciudadanos bolivianos fueron aprehendidos.

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada en el kilómetro 210 de la Ruta Nacional 34, cerca de la localidad de Susana, en el departamento Castellanos. Durante el control de rutina, los efectivos detectaron un fuerte olor a combustible en la cabina de uno de los vehículos, lo que motivó una inspección más detallada.

En una primera revisión fueron encontradas cinco mochilas de estilo táctico militar con paquetes sospechosos. Posteriormente, ambos camiones fueron trasladados al Escuadrón de Seguridad Vial Rafaela, donde una requisa exhaustiva permitió hallar 16 mochilas con 370 paquetes rectangulares.

Las pruebas de narcotest confirmaron que la sustancia era cocaína, con un peso total de 388 kilos y 5 gramos.