David Quispe deja la Felcc y cumplirá detención domiciliaria

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe, abandonó las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), luego de que la Justicia le concediera detención domiciliaria.

La decisión judicial permitirá que el dirigente asuma su defensa en libertad, mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en los bloqueos registrados entre mayo y junio en distintos puntos del país.

Quispe era investigado por su presunto vínculo con las movilizaciones que derivaron en cortes de rutas y conflictos durante ese periodo por más de 50 días. Con la nueva medida cautelar, deberá cumplir las condiciones impuestas por la autoridad jurisdiccional mientras avanza el proceso.

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