“Lo redujeron y lo enmanillaron”: Falsos policías atracan vivienda de un adulto mayor en La Paz

Un adulto mayor de 82 años fue víctima de un violento atraco en su domicilio ubicado en la calle 16 de la zona de Irpavi, en la ciudad de La Paz. Según el relato de familiares y vecinos, seis personas ingresaron al inmueble durante la mañana de este sábado, simulando ser funcionarios de la Policía antidrogas.

La víctima, quien vive solo y es viudo, habría salido a una peluquería y al retornar a su vivienda, cerca de las 11:15, fue sorprendido por los antisociales, quienes lo redujeron y lo maniataron con esposas, bajo el argumento de que realizaban un supuesto operativo por la búsqueda de droga.

“Se han hecho pasar por policías antidrogas, diciéndole que en esta casa había droga y han empezado a buscar. Lo han enmanillado y han deshecho la casa, han buscado por todo lado dinero y demás”, relató un vecino.

Los delincuentes forzaron las chapas y puertas del domicilio, provocando destrozos en diferentes ambientes mientras buscaban objetos de valor. Hasta el momento, la familia no pudo determinar si se llevaron dinero, joyas u otros bienes, debido a que decidió no mover nada hasta la llegada del personal especializado.

“Hasta el momento no hemos querido tocar nada, no sabemos cuánto dinero se han llevado”, indicó, quien además señaló que solo llegó personal de la UTOP, mientras aguardaban la presencia de efectivos de la Felcc.

Los vecinos de Irpavi expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona y pidieron mayor presencia policial.

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