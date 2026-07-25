Cuatro personas caen con 125 paquetes de sustancia controlada en Potosí

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptaron dos vehículos sospechosos durante un patrullaje de interdicción realizado en la provincia Modesto Omiste, en el departamento de Potosí.

Según el reporte policial, ambos motorizados fueron requisados en presencia del Ministerio Público. Durante la inspección, los agentes encontraron seis yutes de color celeste que contenían 125 paquetes con una sustancia vegetal.

Foto: FELCN

La prueba de campo dio resultado positivo para marihuana, por lo que el cargamento quedó secuestrado para las investigaciones correspondientes.

El operativo concluyó con la aprehensión de cuatro personas, quienes fueron trasladadas y puestas a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Foto: FELCN

La Felcn continuará con las diligencias para establecer el origen y el destino de la sustancia controlada, además del grado de participación de los involucrados.

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