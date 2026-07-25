Alcaldesa de Moro Moro: "Nos duele la pérdida de nuestros vecinos"

El municipio cruceño de Moro Moro atraviesa horas de profundo dolor luego del accidente de tránsito registrado la noche del viernes, que dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos.

La alcaldesa,Yolanda Luna, confirmó que el presunto responsable fue aprehendido y el caso ya es investigado por el Ministerio Público.

"Segundos antes de la tragedia estábamos reunidos con el comandante y, al salir, escuchamos el impacto. De inmediato acudimos al lugar y activamos las ambulancias", relató.

Luna informó que, debido a la magnitud de la emergencia, se solicitó apoyo a municipios vecinos como El Trigal, Vallegrande, Pampagrande y Comarapa, cuyos equipos de salud colaboraron en el traslado y atención de los heridos.

"Estamos muy consternados. Es algo que nunca había sucedido en nuestro municipio", expresó.

Respecto al conductor involucrado, la alcaldesa indicó que fue aprehendido inmediatamente después del accidente y puesto a disposición del Ministerio Público.

Según la información preliminar proporcionada por la Fiscalía, el sujeto habría protagonizado un choque segundos antes del hecho fatal y posteriormente impactó contra el grupo de personas que participaba de la festividad. Tanto el conductor como las víctimas son pobladores de Moro Moro.

Ante esta tragedia, el Gobierno Autónomo Municipal declaró tres días de duelo y suspendió todas las actividades oficiales programadas.

"Nuestro municipio está apagado, muy triste por todo lo que ha pasado. Hoy nuestra prioridad es acompañar a las familias y apoyar en todo lo necesario", manifestó la alcaldesa.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

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