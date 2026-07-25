Transporte pesado convoca a un ampliado nacional por la falta de combustible

El ejecutivo del transporte pesado, Juan Quispe, informó que la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia convocó a un ampliado nacional para el próximo martes en la ciudad de Cochabamba, donde se analizará la situación que atraviesa el sector y las posibles medidas de presión frente a la escasez de combustible.

Quispe explicó que durante la reunión se abordarán temas considerados prioritarios, entre ellos el abastecimiento de diésel y el estado de la red vial del país. Señaló que también podrían incorporarse otros asuntos de interés para los transportistas y que al finalizar el encuentro se emitirán conclusiones oficiales.

"El transporte pesado está convocando un ampliado nacional (...) para tratar temas que son de bastante importancia para nuestro sector como es el tema de combustible, el tema de carreteras que están en mal estado", manifestó el dirigente.

El ejecutivo sostuvo que la falta de combustible es actualmente el principal problema que enfrenta el sector, debido al impacto que tiene sobre la actividad económica y el transporte de mercancías en todo el país.

"El tema coyuntural en este momento es el tema del combustible, es lo que preocupa y afecta bastante a la economía del país. Vamos a tener que exigir al Gobierno que se resuelva de una vez este problema porque ellos tienen que darnos la garantía y la certidumbre a toda la población", afirmó Juan Quispe.

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