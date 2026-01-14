Ríos considera esencial una nueva ley de hidrocarburos para reactivar la exploración y la producción

El Gobierno nacional ha declarado una emergencia energética con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustibles y reactivar la producción en Bolivia, según lo establece el Decreto Supremo 5517. La medida, según expertos, busca enfrentar el desabastecimiento y la necesidad de dólares frescos para la economía nacional.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que el país debía resolver lo que él denomina la "trilogía energética": garantizar combustible, atraer inversión y eliminar subsidios.

“No había otro camino, no existe otro camino. Por lo tanto, estamos andando en la senda correcta y este es el camino que debemos seguir”, indicó.

Ríos advirtió que el aumento en los precios de los hidrocarburos impactará inevitablemente en los costos de transporte y productos, generando presiones inflacionarias, pero sostuvo que esto se debe a la falta de producción y los problemas heredados por los gobiernos pasados.

En cuanto a la reactivación de la producción de hidrocarburos, Ríos explicó que el decreto por sí solo no es suficiente.

Para consolidar un proceso exploratorio sostenido, se requiere una nueva ley de hidrocarburos, que contemple la adecuada remuneración a las empresas productoras y un marco claro de precios y regalías.

"Para que se consolide un proceso nuevo exploratorio en Bolivia, vamos a tener que hacer una ley de hidrocarburos, ya sea una ley corta transitoria o una ley larga definitiva, que establezca varios puntos, entre ellos la elevada renta petrolera que cobramos en el país y que los precios del gas natural y del petróleo se reconozcan a las empresas que perforan en Bolivia", afirmó.

El exministro también se refirió al rol del sector privado en la importación y comercialización de combustibles. Señaló que la autorización para que personas naturales y jurídicas participen en este mercado permitirá que el Estado reduzca gastos y que el sector privado pueda competir con YPFB, promoviendo un mercado más dinámico y eficiente.

Destacó que el objetivo es que en los próximos tres a cinco años YPFB compita junto al sector privado, abasteciendo GLP, gas natural, diésel, jet fuel y gasolina, poniendo fin al monopolio que, según dijo, contribuyó al desabastecimiento en el país.

