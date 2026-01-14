Pasadas las 14:30 de este martes, la Gaceta Oficial del Estado publicó el Decreto Supremo 5516, marcando el inicio de una nueva etapa en la política económica del país. Esta norma es el resultado directo de los acuerdos alcanzados el pasado domingo entre el Ejecutivo, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos. Aunque el nuevo decreto abroga formalmente al DS 5503, mantiene su "columna vertebral": el fin de la subvención a los combustibles y un robusto paquete de compensación social.

Lo que se mantiene: El "corazón" de la reforma

El Gobierno decidió preservar las medidas que considera fundamentales para la viabilidad financiera del Estado.

Combustibles: La eliminación de la subvención se mantiene firme en el DS 5516. Esto implica que los nuevos precios establecidos anteriormente no sufren cambios con la nueva norma. Según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, esta medida ahorrará al país 10 millones de dólares diarios .

Políticas Sociales: Se ratifica el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 . Asimismo, se garantizan los pagos de los bonos sociales: Bono Juancito Pinto: Se mantiene en Bs 300. Renta Dignidad: Continúa el incremento de Bs 150. Bono Pepe: El Programa Extraordinario de Protección y Equidad de Bs 150 se pagará entre enero y abril.

Alivio Financiero: Se mantiene el diferimiento de créditos por 6 meses tanto para vivienda social como para créditos productivos de micro y pequeñas empresas (MyPE).

Aranceles: Continúa el arancel 0% hasta 2026 para la importación de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores estratégicos como la industria, el agro, la minería y el textil.

Lo que cambia: Los ajustes al marco económico

La principal diferencia entre el decreto abrogado y el vigente radica en la eliminación de artículos que generaron resistencia política e interpretaciones polémicas.

Inversiones: El DS 5516 elimina el polémico "Fast Track" de inversiones (aprobación técnica en 30 días) y las cláusulas de estabilidad jurídica de hasta 15 años. También quedó fuera el régimen de promoción de inversiones.

Control de Sustancias: A diferencia del DS 5503, el nuevo decreto no retira al diésel de la lista de sustancias controladas.

Marco Financiero y Tributario: Se eliminaron el régimen tributario para emprendedores, el régimen extraordinario para la repatriación de capitales y la facultad del Banco Central de Bolivia (BCB) para gestionar financiamientos especiales destinados a la balanza de pagos.

Un proceso de construcción de confianza

El ministro Lupo enfatizó que este ajuste responde a una estrategia de "diálogo con construcción de confianza". Al eliminar los puntos más sensibles —como el tema de los recursos naturales y la seguridad jurídica— el Ejecutivo busca canalizar estas reformas a través de leyes específicas en la Asamblea Legislativa.

"El fondo permanece y la forma se ajusta", explicó la autoridad, señalando que la prioridad inmediata es consolidar la estabilidad económica tras los bloqueos que ocasionaron pérdidas de 20 millones de dólares al día. Con 32 artículos, el DS 5516 se erige hoy como la herramienta principal para garantizar la paz social y la austeridad estatal en este nuevo ciclo económico.

Mira la programación en Red Uno Play