¿Subió o bajó? Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 25 de julio

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró una variación durante la noche de este sábado 25 de julio, aunque continúa por encima del tipo de cambio oficial.

Según la actualización realizada a las 19:35, la divisa estadounidense se cotizó en Bs 11,46 para la compra y Bs 11,42 para la venta, de acuerdo con el promedio de las principales plataformas digitales.

Estos valores representan una caída respecto al reporte de las 12:39, cuando la compra se ubicó en Bs 11,76 y la venta en Bs 11,74. De esta manera, la cotización disminuyó 30 centavos en la compra y 32 centavos en la venta a lo largo de la jornada.

La demanda y la disponibilidad de moneda extranjera continúan siendo los principales factores que influyen en el comportamiento del mercado paralelo, donde las cotizaciones pueden variar varias veces durante el día.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene la publicación del Tipo de Cambio Oficial bajo el nuevo régimen cambiario a Bs 11,37. Este indicador sirve como referencia frente a las cotizaciones registradas en las plataformas digitales.

El comportamiento del dólar sigue bajo observación de los sectores comerciales y económicos, debido al impacto que las variaciones en su cotización pueden tener sobre los precios de productos importados, servicios y otras actividades que dependen de la moneda estadounidense.

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