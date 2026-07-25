Una cámara de videovigilancia captó el preciso instante en que seis falsos policías ingresaron al domicilio de un adulto mayor en la zona de Irpavi, en La Paz. Las imágenes registran cómo los delincuentes se desplegaron en la calle 16 para sorprender al propietario de 82 años cuando retornaba a su hogar.

Violento atraco bajo engaños

Los antisociales se hicieron pasar por efectivos de la unidad antidrogas para reducir a la víctima y maniatarla con esposas. Bajo el pretexto de ejecutar un supuesto operativo de inspección, el grupo procedió a tomar el control absoluto del inmueble.

“Se han hecho pasar por policías antidrogas, diciéndole que en esta casa había droga y han empezado a buscar. Lo han enmanillado y han deshecho la casa, han buscado por todo lado dinero y demás”, relató un vecino consternado por la extrema violencia del ataque.

Destrozos y búsqueda de valor

Los asaltantes forzaron múltiples chapas e ingresaron a diversos ambientes, dejando cuantiosos daños materiales durante el registro. La familia prefirió no alterar la escena del crimen a la espera de los peritos, por lo que aún no se cuantifica la totalidad de los bienes sustraídos.

“Hasta el momento no hemos querido tocar nada, no sabemos cuánto dinero se han llevado”, indicó un familiar, quien lamentó que solo acudieran efectivos de la UTOP mientras aguardaban la llegada de la Felcc.

Ante la gravedad del hecho, los habitantes de Irpavi exigieron un patrullaje permanente ante el notable incremento de la delincuencia en la zona.

Sujetos disfrazados de agentes antidrogas provocaron severos destrozos en el inmueble mientras buscaban objetos de valor.

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