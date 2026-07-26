Si piensa cambiar dólares este domingo, vea el precio oficial vigente

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este domingo 26 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,37 por dólar, lo que representa un incremento de dieciséis centavos respecto a la jornada del viernes, cuando la cotización se ubicó en Bs 11,21.

Con esta actualización, la divisa estadounidense supera oficialmente la barrera de los Bs 11 bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

Por su parte, el mercado informal presenta un comportamiento distinto. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, este domingo el dólar se cotiza en Bs 11,60 para la compra y Bs 11,54 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó un precio de Bs 11,75 para la compra y Bs 11,69 para la venta, lo que refleja un nuevo incremento en las operaciones fuera del sistema financiero regulado.

Desde el pasado 29 de junio, el Gobierno de Rodrigo Paz dejó atrás el tipo de cambio fijo de Bs 6,96 por dólar, vigente desde 2011, para dar paso a un sistema de mayor flexibilidad. Ese día, la cotización oficial inició en Bs 9,73.

Aunque las transacciones en el mercado paralelo no forman parte del sistema oficial, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por distintos sectores económicos debido a la persistente demanda de divisas en el país.

Desde la entrada en vigencia del tipo de cambio flexible, el Banco Central publica diariamente la cotización oficial del dólar, que ahora responde a las condiciones del mercado. El ajuste forma parte del paquete de medidas económicas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la escasez de divisas y reorganizar el mercado cambiario en Bolivia.

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