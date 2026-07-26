Día de los Abuelos: cómo cuidarlos y cuáles son los derechos que los protegen en Bolivia

Cada 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Abuelos, una fecha dedicada a reconocer el papel esencial que cumplen en las familias y la sociedad. La conmemoración coincide con la festividad católica de San Joaquín y Santa Ana, considerados los abuelos de Jesús y patronos de los abuelos, por lo que en varios países del mundo se rinde homenaje a quienes transmiten valores, conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones.

Protección y respeto a los adultos mayores en Bolivia

En Bolivia, además del reconocimiento internacional, la Ley N.º 369, Ley General de las Personas Adultas Mayores, protege a todas las personas de 60 años o más, garantizando que vivan con dignidad, respeto y libres de cualquier forma de violencia o discriminación. Asimismo, el país celebra cada 26 de agosto el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores.

Más allá de una fecha conmemorativa, especialistas recuerdan que el bienestar de los adultos mayores depende en gran medida del cuidado que reciben en el hogar y de una sociedad que respete sus derechos.

¿Cómo cuidar a un adulto mayor?

Los especialistas recomiendan adoptar medidas sencillas que contribuyen a mejorar su calidad de vida:

Mantener una rutina diaria , con horarios definidos para dormir, alimentarse, descansar y realizar actividades.

Garantizar una alimentación equilibrada , rica en proteínas, vitaminas, minerales y una adecuada hidratación.

Promover la actividad física , con caminatas o ejercicios adaptados a sus capacidades para fortalecer músculos y prevenir caídas.

Estimular la mente , mediante lectura, juegos de memoria, música, manualidades o conversaciones que favorezcan la actividad cognitiva.

Brindar apoyo emocional , acompañándolos, escuchándolos y evitando que sufran aislamiento o soledad.

Adecuar la vivienda , instalando pasamanos, buena iluminación y eliminando obstáculos que puedan provocar accidentes.

Controlar correctamente la medicación , respetando los horarios y las indicaciones médicas.

Respetar su autonomía , permitiéndoles participar en decisiones familiares y realizar las actividades que aún puedan desempeñar.

Buscar atención profesional cuando exista dependencia física o cognitiva que requiera cuidados especializados.

Los expertos coinciden en que el cariño, la paciencia y la compañía son tan importantes como la atención médica, ya que contribuyen significativamente a la salud física y emocional de las personas mayores.

Como se mencionaba anteriormente, los derechos a los que está sujeto la convivencia con adultos mayores en Bolivia, garantiza una vida de respeto, paciencia, bienestar y digna para ellos. Por lo mismo, estos son algunos puntos fundamentales que debemos señalar para tomar en cuenta.

¿Qué derechos tienen los adultos mayores en Bolivia?

La Ley 369 reconoce una serie de derechos fundamentales para las personas adultas mayores:

Derecho a una vejez digna , con acceso a alimentación, vivienda, recreación y una vida libre de violencia.

Trato preferente en hospitales, bancos, instituciones públicas y privadas, transporte y trámites administrativos.

Acceso a la salud integral , con atención médica oportuna y de calidad.

Seguridad social , incluyendo el acceso a la Renta Dignidad y a las prestaciones establecidas por ley.

Protección contra toda forma de violencia , ya sea física, psicológica, económica, sexual, negligencia o abandono.

Asistencia jurídica gratuita , cuando requieran defender sus derechos o patrimonio.

Participación social , económica y cultural, promoviendo su integración y evitando cualquier forma de discriminación por edad.

Reconocimiento de sus conocimientos y experiencia, valorando su aporte dentro de la familia y la comunidad.

La norma también establece obligaciones para las familias y la sociedad. Toda persona que tenga conocimiento de un caso de maltrato o abandono de un adulto mayor tiene el deber de denunciarlo ante las autoridades competentes.

Cárcel para el maltrato a adultos mayores

Además, el Código Penal boliviano contempla agravantes cuando las víctimas de lesiones u otros delitos son personas adultas mayores, reforzando su protección frente a hechos de violencia.

En esta jornada, el llamado no solo es a celebrar a los abuelos con un abrazo o una visita, sino también a garantizarles una vida con respeto, cuidado y dignidad. Reconocer su experiencia, escuchar sus historias y proteger sus derechos constituye una responsabilidad compartida entre las familias, la sociedad y el Estado.

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