Desesperación y violencia: choferes pelean por diésel en Cochabamba

La desesperación por conseguir combustible escaló a niveles críticos en la zona norte de Cochabamba, donde dos conductores terminaron a los golpes disputándose un lugar en la fila. Entre gritos de “¡Ya basta!” de los testigos, las imágenes reflejan el clima de tensión constante que se vive en las estaciones de servicio ante la severa escasez de carburantes.

Las interminables hileras de vehículos continúan congestionando las vías cochabambinas, afectando tanto a choferes que buscan diésel como a quienes requieren gasolina.

Al respecto, uno de los conductores perjudicados expresó que “es lamentable y vergonzosa la situación que estamos pasando ahora”.

Inseguridad y desgaste

El prolongado tiempo de espera no solo genera agotamiento físico y mental en los choferes, sino que también los expone a constantes hechos delictivos durante las noches.

“Siento molestia; es preocupante. Desde el martes, estamos esperando tantos días sin comer ni dormir bien. Y aparte de eso, hay robos aquí en la calle”, denunció otro de los transportistas afectados.

Mira la programación en Red Uno Play